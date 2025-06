Dai vieni a fare sesso con me E poi i clienti venivano derubati

In un'epoca in cui la sicurezza pubblica viene messa alla prova, due donne si sono specializzate in un ingegnoso stratagemma: approcci indecenti e promesse allettanti per distrarre le vittime, derubandole di preziosi e denaro. Tuttavia, la loro rete criminale è stata scoperta grazie all'intelligenza delle forze dell'ordine, che hanno smascherato i loro piani e assicurato alla giustizia i responsabili. La loro cattura dimostra ancora una volta che l'impegno e la rigore delle forze dell’ordine sono fondamentali per tutelare i cittadini.

Fermo, 15 giugno 2025 – " Dai amore vieni a fare sesso con me, ci appartiamo e poi". Con queste proposte indecenti due ladre in gonnella avvicinavano le loro vittime e, dopo averle distratte, gli sfilavano orologi, catenine d'oro e portafogli. La cosa, però, non era sfuggita ai carabinieri che, attraverso una complessa indagine e con l'ausilio del riconoscimento fotografico da parte di una delle vittime, avevano incastrato due malviventi già note alle forze dell'ordine per reati analoghi. Entrambe sono comparse davanti al giudice del tribunale di Fermo e, a conclusione del processo, sono state condannate a due anni e due mesi di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso.

