Dai cantieri all’incubo dell’imbuto della Romea, lo stesso mare e gli stessi disagi: cosa potrebbe cambiare? Luca Callegarini, presidente della cooperativa degli stabilimenti balneari del Lido di Volano, analizza la difficile realtà di una stagione turistica che, tra luci e ombre, necessita di soluzioni innovative. La sfida è grande, ma con interventi mirati possiamo trasformare questi ostacoli in opportunità per tutti. Ecco come possiamo migliorare la situazione.

Luca Callegarini, responsabile di Confesercenti, è presidente della cooperativa degli stabilimenti balneari del lido di Volano. Mette le mani avanti: "La stagione è partita con il piede giusto, giugno con queste temperature ha portato turisti, fatto girare i sette lidi". Poi arrivano le note dolenti. La prima, il traffico. "Ci sono turisti che arrivano in spiaggia stremati, come se toccassero terra. Si fanno ore sulla Superstrada. E non per i cantieri che ci sono nella parte finale, ma per quell’imbuto che si forma all’uscita dall’ A13. Si imbottigliano nei lavori appena escono dal casello. Il due giugno, se non ricordo male, è stata proposta la viabilità alternativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dai cantieri in Super all’imbuto della Romea: "Stesso mare, stessi disagi. Ecco cosa cambiare"

