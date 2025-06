Da pianista annoiato a re dei dj | La musica si balla senza selfie Il Tenax? L’ultima sana bottega

Da pianista annoiato a re dei DJ, la storia di Alex Neri testimonia come passione e talento possano trasformare una vita. Nato a Sarzana e cresciuto a Firenze, oggi è un’icona del nightclubbing, con le sue performance che fanno ballare il mondo senza bisogno di selfie o pose superficiali. La sua musica, pura e coinvolgente, è il vero protagonista delle notti indimenticabili. Racconta Alex, cinquantenne...

Firenze, 15 giugno 2025 – Musicista, dj, produttore e fondatore dei Planet Funk, Alex Neri è nato e cresciuto a Sarzana e poi arrivato a Firenze per diventare un principe del nightclubbing, prima alla consolle del Tenax, di cui è da anni è dj resident, quindi padrone delle notti sparse per il mondo: da Ibiza alla Corea passando per ogni luogo possibile immaginabile dove le good vibes comandano i ragazzi in pista. Racconta Alex, cinquantenne gentile dallo spirito zen: “Ho scelto questo mestiere grazie a mio padre. Lui faceva il dj in radio e all’Alhambra di Sarzana. Io da ragazzino mi mettevo accanto a lui, lo guardavo mixare i dischi e ne assorbivo il feeling. 🔗 Leggi su Lanazione.it