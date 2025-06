Da nord a sud in bici per sensibilizzare sulla sicurezza stradale | tappa reggina per D' Andrea

Da nord a sud, in bicicletta, per cambiare le strade italiane e salvaguardare chi vi pedala: questa la sfida di Lorenzo Paolo D'Andrea. Partito da Melegnano quasi un mese fa, il sessantaseienne lombardo sta attraversando l’Italia, tappa dopo tappa, per denunciare i pericoli della strada e promuovere comportamenti più sicuri. La sua missione di sensibilizzazione culmina ora a Reggio, dove spera di fare la differenza e ispirare una vera rivoluzione sulla sicurezza stradale.

Attraversare l'Italia in bicicletta per denunciare i pericoli di chi si muove in sella alle due ruote. È questo l'obiettivo del sessantaseienne di Melegnano, Lorenzo Paolo D'Andrea è partito quasi un mese fa dal comune lombardo per compiere la sua missione di informazione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Da nord a sud in bici per sensibilizzare sulla sicurezza stradale: tappa reggina per D'Andrea

In questa notizia si parla di: andrea - nord - bici - sensibilizzare

Inchiesta ultrà , chiesta condanna a 9 anni di reclusione per l’ex capo della Curva Nord Andrea Beretta - La Procura di Milano ha richiesto una condanna di nove anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della curva Nord dell’Inter, nell’ambito di un'inchiesta sugli ultrà .

AL VIA I LAVORI DEL GRAB AI PARIOLI: LA NUOVA CICLOVIA DI VIA PANAMA Sono partiti i lavori per la realizzazione del Grab (Grande raccordo delle biciclette) su via Panama, nel quartiere Parioli. Il progetto prevede lo spostamento dell’attuale pista cicl Vai su Facebook

Da nord a sud in bici per sensibilizzare sulla sicurezza stradale: tappa reggina per D'Andrea; Pietro Franzese in bici a Capo Nord raccoglie fondi per il banco alimentare; Da Brescia a Capo Nord in handbike: 4.000 km in 40 giorni di viaggio.

Si licenziano per andare in Australia da Torino in bici. La storia di Giacomo e Andrea - Non è la prima volta che Andrea e Giacomo affrontano un’avventura simile: lo scorso anno hanno raggiunto in bici Capo Nord. Come scrive torino.corriere.it