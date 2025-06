Da Los Angeles al Mediterraneo | la cultura gastronomica italiana fa il giro del mondo sull’Amerigo Vespucci

Da Los Angeles al Mediterraneo, la cultura gastronomica italiana sbarca sull'Amerigo Vespucci, portando l’eccellenza enogastronomica italiana oltre i confini nazionali. Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni che conquista cuori e palati in ogni angolo del mondo. E questa avventura non si ferma qui: il gusto italiano continua a viaggiare, pronta a sorprendere e affascinare sempre di più.

Un’esperienza che ha portato l’eccellenza enogastronomica italiana in giro per il mondo, ma che non ha intenzione di fermarsi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Da Los Angeles al Mediterraneo: la cultura gastronomica italiana fa il giro del mondo sull’Amerigo Vespucci

In questa notizia si parla di: italiana - giro - mondo - angeles

"Perché De Maria era in giro?". L'ira del marito di Chamila contro la giustizia italiana - L'omicidio di Chamila ha scatenato l'ira del marito contro la giustizia italiana. La vittima, accoltellata da un detenuto in permesso di lavoro, era ignara del pericolo: l'aggressore, già condannato per un omicidio avvenuto nel 2016, aveva ricevuto una pena esigua di poco più di 15 anni.

Dopo 2 anni e 5 continenti, la leggenda è tornata a casa. Genova applaude l’Amerigo Vespucci. Una folla commossa, le sirene in porto, le vele ammainate: l’Amerigo Vespucci è tornato. Il “veliero più bello del mondo” ha completato il suo giro del mondo, tocc Vai su Facebook

Coprifuoco a Los Angeles, 'anche italiani' tra i 9mila migranti mandati a Guantanamo; Cosa possiamo imparare in Italia dagli incendi di Los Angeles; L'incendio apocalisse e l'architetta italiana che studia da sempre Los Angeles: «Ignorato il cambiamento climatico. Sta scomparendo un mondo».

Da Los Angeles a Durazzo, il giro del mondo del veliero simbolo dell'Italia - e una forte dimensione culturale italiana che negli anni ha contribuito alla crescita del prestigio del Paese. Scrive ansa.it