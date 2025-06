Dà in escandescenza al pronto soccorso e minaccia di morte la guardia giurata

Un nuovo episodio di violenza scuote il pronto soccorso di Borgomanero, sollevando ancora una volta il problema della sicurezza nelle strutture sanitarie. Questa notte, un paziente portato d’urgenza ha perso il controllo, minacciando la guardia giurata e creando un clima di tensione e paura tra medici e operatori. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi concreti per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi si rivolge ai servizi sanitari.

Nuovo "triste" episodio al pronto soccorso. È successo questa notte, domenica 15 giugno, tra le tre e quattro del mattino a Borgomanero. Un uomo, portato al Santissima Trinità dall’ambulanza, per motivi non ancora individuati, ha dato all’improvviso in escandescenza. L’uomo si è accanito contro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Dà in escandescenza al pronto soccorso e minaccia di morte la guardia giurata

In questa notizia si parla di: escandescenza - pronto - soccorso - minaccia

GORGONZOLA: DÀ IN ESCANDESCENZE E MINACCIA GESTI ESTREMI, DONNA SOCCORSA IN PIAZZA DE GASPERI Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118 presenti in gran numero da circa due ore in piazza De Gasperi dove una donna di origine brasiliana, Vai su Facebook

Dà in escandescenza al pronto soccorso e minaccia di morte la guardia giurata; Magenta, ancora caos al pronto soccorso. Vigilante e operatori aggrediti: “Troppi rischi, non siamo tutelati”; Vi ammazzo tutti”. Una furia in ospedale: donna minaccia di morte i sanitari. Poi botte e urla, arrestata.

Dà in escandescenze al pronto soccorso e minaccia i sanitari - “Ancora una notte di paura al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Pescia – sottolinea in una nota Massimo Ciuti, segretario con delega alla sanità Fp Cgil Pistoia Prato - msn.com scrive