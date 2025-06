Da Forlì a ' Le luci di New York' | il nuovo singolo dei Ferrinis racconta eccessi attrazione e ambiguità

New York brilla, ma l'oscurità degli eccessi e delle ambiguità si cela dietro le sue luci scintillanti. I Ferrinis ci trascinano in un viaggio tra desideri proibiti, promesse sfocate e passioni che minacciano di spegnersi. "Le Luci di New York" è un racconto intenso di attrazione e pericolo, dove ciò che appare è solo la superficie di un mondo complesso e imprevedibile. Pronti a scoprire cosa si nasconde nel buio?

Le luci sono quelle di New York, ma il buio in cui si muovono i protagonisti è più vicino di quanto sembri. Non si vede, ma si sente. È fatto di labbra che confondono, promesse che luccicano solo da lontano, corse senza meta dentro relazioni che iniziano già rotte. Nel nuovo singolo "Le Luci di

