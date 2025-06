Da dopolavoro Olivetti a parco Un milione e 25 anni d’attesa La Pierina adesso torna a vivere

Dopo 25 anni di attese, speranze e tentativi falliti, il Parco Pierina riapre le sue porte alla città, restituendo un patrimonio prezioso ai cittadini. Grazie ai 1,025 milioni di euro provenienti dal PNRR, il grande parco si trasforma in un vivace centro di sport, cultura e socialità. Un nuovo inizio che rende omaggio alla storia e proietta il quartiere verso un futuro ricco di vo ]| e di opportunità.

Ci sono voluti 25 anni, diverse idee e differenti progetti, tutti falliti. Poi finalmente grazie al milione e centomila euro arrivati col Pnrr, ecco il parco tornare a vivere. Restituito alla città. La Pierina riapre. Il grande parco torna a risplendere e diventa luogo di quotidianità, come ha sottolineato il sindaco Fabio Bergamaschi, dove trovano spazio attività dallo sport alla cultura: parco giochi, playground, area benessere, anfiteatro naturale. E un luogo di ritrovo tra persone, come ha ricordato il vescovo di Crema, monsignor Daniele Gianotti, ottima alternativa ai ritrovi virtuali odierni.

