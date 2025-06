Cultura Liberata 2025 | a Conegliano il festival che sfida il conformismo e rimette al centro pensiero libero identità e futuro

Cultura Liberata 2025 a Conegliano si prepara a rivoluzionare il modo di pensare, sfidando il conformismo e valorizzando il pensiero libero. Dal 20 al 22 giugno, il festival invita a riflettere oltre le apparenze, riaccendendo il dialogo sulle grandi questioni di oggi. Con il suo titolo provocatorio, “Consumo, dunque sono”, si propone come una piattaforma per riscoprire l’autenticità e il valore delle idee. Perché solo liberando la mente possiamo costruire un futuro autentico e consapevole.

Dal 20 al 22 giugno torna a Conegliano il Festival "Cultura Liberata", uno degli appuntamenti piĂą attesi per chi vuole riflettere fuori dal coro. In un tempo in cui il dibattito pubblico sembra soffocato da slogan e conformismi, il Festival rilancia con coraggio una domanda centrale: cosa significa oggi pensare liberamente? Cultura Liberata: a Conegliano torna il festival delle idee. Il titolo scelto per il 2025, "Consumo, dunque sono", è una provocazione consapevole, una lente per osservare le trasformazioni della nostra societĂ : dall'economia all'identitĂ , dalla tecnologia alla politica. Il consumo non solo come atto economico, ma come cifra culturale dell'individuo contemporaneo.