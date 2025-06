Ct Nazionale Buffon ‘annuncia’ Gattuso | Con lui abbiamo fatto la scelta migliore

Gigi Buffon, leggenda del calcio italiano, annuncia con entusiasmo l’arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Una scelta che rappresenta un passo strategico e di grande fiducia per il futuro azzurro, promettendo una rinascita sotto la guida di un leader appassionato e determinato. Con queste parole, si apre un nuovo capitolo per il nostro calcio: il viaggio verso i Mondiali prende finalmente forma.

Il capo delegazione azzurro Gigi Buffon ufficializza di fatto l’arrivo di Rino Gattuso come commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Ormai sembrano non esserci più dubbi: il ct della Nazionale italiana, che a settembre tornerà a giocare le sfide decisive per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, sarà Gennaro Gattuso. Le parole del capo delegazione Gigi Buffon hanno squarciato quel sottile velo rimasto dietro una scelta definita “la migliore” dall’ex portiere azzurro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

