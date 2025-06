Crowdfunding per l’associazione

L’associazione Cittadini del Mondo, cuore pulsante di solidarietà e inclusione, si trova ora di fronte a una sfida cruciale: il bisogno di fondi per rinascere dopo lo sfratto dalla sua storica sede di via Kennedy. Le sue attività gratuite, che uniscono comunità attraverso corsi, sport e iniziative antidiscriminatorie, sono un patrimonio da preservare. Ora, più che mai, è il momento di unirsi per sostenere questa realtà essenziale.

"L’associazione Cittadini del Mondo, sfrattata dalla sua sede storica di via Kennedy, avrà bisogno di denaro per sopravvivere: denaro per la ricerca di una nuova sede, per il trasloco, per il reinsediamento, per la ristrutturazione, per la ripartenza. Denaro – così una nota – che non ha". Le attività, dalle lezioni di italiano ai tornei sportivi, dalle attività antidiscriminatorie al doposcuola, sono sempre state gratuite. "L’associazione ha difeso i diritti e la dignità dei nuovi cittadini contro il razzismo istituzionale, contro i Cpr, i pregiudizi e le discriminazioni. Ferrara ha molto bisogno di queste attività e di questi servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crowdfunding per l’associazione

In questa notizia si parla di: cittadini - attività - mondo - associazione

L'iniziativa europea coinvolge i più importanti musei italiani, aprendo le loro porte fino a mezzanotte. Un invito a tutti i cittadini a vivere un'esperienza culturale fuori dall'ordinario, con biglietti a prezzo simbolico e attività speciali pensate per tutte le età - Sabato 17 maggio, la Notte Europea dei Musei torna a illuminare le serate culturali in tutta Italia. I più importanti musei apriranno fino a mezzanotte, offrendo un'esperienza unica con biglietti a prezzo simbolico e attività per tutte le età.

Il consigliere Davide Nanni (Pd) ha presentato un’interrogazione sul futuro della sede dell’associazione Cittadini del Mondo, da oltre trent’anni punto di riferimento per l’inclusione degli stranieri e la promozione della multiculturalità a Ferrara. L’iniziativa è frutt Vai su Facebook

Cittadini del Mondo, un crowdfunding per “sopravvivere”; Cittadini del mondo: Il Comune vuole la nostra sede, senza offrirci alternative; Sospesi nel vuoto della burocrazia. L’appello dei Cittadini del Mondo: L’odissea permesso di soggiorno.