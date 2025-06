crolla solaio in un appartamento arrivano i vigili del fuoco

Un tranquillo mattino di domenica si trasforma in un'emergenza a Capraia e Limite, quando un solaio crolla improvvisamente nell’appartamento al piano terra. I vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno messo in sicurezza l’edificio, garantendo l’incolumità degli abitanti e valutando la stabilità strutturale. Un episodio che ricorda quanto sia importante la prevenzione e l’attenzione alla sicurezza edilizia: perché la prudenza salva vite.

Capraia e Limite (Firenze), 15 giugno 2025 – Intorno alle 08:20 di domenica 15 giugno i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti per il crollo di un solaio in un edificio in piazza Fontana, nel comune di Capraia e Limite. Il crollo del solaio ha interessato il vano cucina e il bagno dell’abitazione al piano terra. I pompieri hanno verificato la staticità dell’edificio composto da piano terra e primo piano. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti per trovare una sistemazione all’uomo che abita nell’appartamento che è stato reso non fruibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it