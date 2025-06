Crisi Israele-Iran su tavolo G7 oggi Meloni vede Merz e Starmer

In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti tra Israele e Iran, il G7 si trova a dover affrontare una sfida cruciale: definire una posizione unitaria su una crisi sempre più complessa. Mentre Meloni si prepara a incontrare Merz e Starmer, l’attenzione globale si concentra sugli sviluppi nel Medio Oriente, mettendo alla prova la capacità dei leader di trovare un equilibrio tra diplomazia e sicurezza. La partita è aperta: la stabilità del mondo potrebbe dipendere dagli esiti di questi incontri.

Banff (Canada), 15 giu. (askanews) – Trovare una posizione comune sulla crisi tra Israele e Iran. E’ questo il compito, non semplice, sul tavolo dei leader del G7, attesi oggi a Kananaskis, la località della provincia canadese dell’Alberta che ospita il summit. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente hanno, naturalmente, stravolto l’agenda del vertice, anche se la Presidenza canadese sta lavorando per mantenere il programma originario che tocca temi connessi, come la sicurezza globale e l’energia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata già ieri sera in Canada, dove oggi sono attesi tutti gli altri leader. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: crisi - israele - iran - tavolo

Crisi del Kashmir: l’India di Modi prende a modello l’Israele di Netanyahu - La crisi del Kashmir si intreccia sempre più con il conflitto israelo-palestinese. L'India di Modi sembra seguire il modello di Israele di Netanyahu, instaurando simili strategie militaristiche.

Crisi #IsraeleIran al centro dell'agenda del #G7 in #Canada. Presente la premier #Meloni, che insiste su mediazione e de-escalation. I grandi chiederanno... Vai su Facebook

Attacchi in Iran,il ministro degli Esteri Tajani:”Nessun problema per italiani nel Paese”. Dopo gli attacchi di Israele contro impianti nucleari e militari in Iran,convocata una prima riunione all’unità di crisi della Farnesina con gli ambasciatori dell’area interessata. Vai su X

Israele-Iran, ancora attacchi. Trump: fate un accordo; Crisi Israele-Iran su tavolo G7, oggi Meloni vede Merz e Starmer; Meloni in Canada per il G7 di Kananaskis. Sul tavolo la crisi mediorientale - Crisi Israele-Iran irrompe nel summit, sforzi Meloni per de-escalation.

Crisi Israele-Iran su tavolo G7, oggi Meloni vede Merz e Starmer - E’ questo il compito, non semplice, sul tavolo dei leader del G7, attesi oggi a Kananaskis, la localit ... Segnala askanews.it