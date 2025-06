Cremonini sfida San Siro | Il pubblico è protagonista

Il pubblico di Cremonini si prepara a vivere un evento epico al San Siro, con 232 protagonisti e sogni che volano alto. Tanti vogliono essere Robin, e più di 120.000 fan hanno già conquistato il loro biglietto per assaporare l’energia di un concerto che farà parlare di sé. La passione non si ferma qui: il bis estivo all’ippodromo La Maura promette un’altra grande festa, perché quando la musica chiama, il cuore risponde...

Qualcuno vuole essere Robin. Anzi, tanti. Di sicuro i 120 mila che ormai da mesi si sono messi in tasca il biglietto per i concerti con cui Cesare Cremonini torna oggi e domani tra gli spalti del " Meazza ". Una marea montante che ha spinto il ragazzo con le ali sotto ai piedi a prenotare l' ippodromo La Maura per regalarsi il bis l'estate prossima con una grande festa in agenda il 10 giugno. Anche se la smania di tornarlo a vedere è tutta da verificare. Se Irama, Max Pezzali, Geolier, Eros Ramazzotti e, sembra, Tiziano Ferro nel 2026 punteranno sullo stadio, Cremonini preferisce spazi diversi come il Circo Massimo, l'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, l'Arena del Visarno a Firenze e, appunto, il piĂą capiente ippodromo milanese.