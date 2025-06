Cremonese | attesa per il nuovo allenatore Davide Nicola in pole

Cremonese in attesa di svelare il volto del nuovo allenatore, con Davide Nicola in pole position. Dopo l’addio a Stroppa, cresce l’entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori, pronti a scoprire quale stratega guiderà i grigiorossi verso nuovi traguardi. La decisione finale sarà annunciata solo al termine delle valutazioni e degli accordi, alimentando l’attesa per un cambio di rotta fondamentale.

Dopo la separazione con Stroppa, in casa Cremonese sale l'attesa per il nome del nuovo allenatore. "La società ha deciso di prendere strade diverse, ma non ci sono problemi. Quello che ti muove sempre è vedere se nella prossima avventura ci sono tutti i presupposti", ha spiegato intanto l'ormai ex mister grigiorosso, facendo capire come la scelta sia maturata più dal club. Il prossimo tecnico dovrebbe essere nominato solo in seguito alla decisione legata al direttore sportivo. L'attuale - Simone Giacchetta - al netto delle voci discordanti delle ultime settimane sembra destinato a rimanere, in quello che sarebbe un segno di continuità dirigenziale.

