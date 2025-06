Costone, calma apparente. I ‘big’ verso la conferma.

In un clima di calma apparente, il Costone si prepara con determinazione per la prossima stagione. Mentre i dettagli della squadra vengono affinati, la conferma di coach Michele Belletti rappresenta un segnale di continuità e fiducia nel progetto gialloverde. La società lavora silenziosamente, puntando a mantenere alta la competitività e l’entusiasmo. Il futuro del Costone si disegna con prudenza, ma senza perdere di vista l’obiettivo: tornare a brillare sul parquet.

Calma apparente in casa Costone dove la società è a lavoro per definire la squadra che prenderà parte al prossimo campionato. Ad ora l’unica ufficialità arrivata da Montarioso è la conferma di coach Michele Belletti sulla panchina, una scelta di continuità dopo l’ottima stagione disputata dai gialloverdi, gli unici tra le tre senesi a prender parte alla poule promozione e quindi ad avere la conferma del mantenimento della categoria al termine della prima fase. Ma questa oramai è storia passata. Il Vismederi guarda avanti con rinnovata ambizione. Lo fa puntando anche sulla continuità per quanto riguarda il roster. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net