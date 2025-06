Così Trump sfida la Cina e scopre le carte dell' Ue

Nel panorama internazionale, le mosse di Trump contro la Cina e le rivelazioni sull'Unione Europea svelano un quadro complesso di sfide geopolitiche. La Casa Bianca ha messo in evidenza le tensioni e gli squilibri economici derivanti dall’ingresso cinese nel WTO, aprendo un dibattito cruciale sulla vera natura del confronto tra USA e Pechino. Ma la domanda persiste: questa strategia cambierà davvero le regole del gioco globale? Solo il tempo lo dirà.

E quindi non sarebbe davvero cambiato nulla nello scontro tra Usa e Cina? Solo chi ha come propria missione quella di criticare Trump a prescindere lo può davvero sostenere. La Casa Bianca, in questi mesi, ha obbligato tutti a vedere le condizioni di profondo disequilibrio create con l'ingresso della Cina nel Wto: questo è il tema politico in ballo. L'Organizzazione mondiale del commercio aprì le porte dei mercati alla Cina nel dicembre 2001, srotolando così una globalizzazione divenuta progressivamente sbilanciata a favore di Pechino, allora nella condizione di Paese povero, con una economia emergente e pertanto da incoraggiare anche con eccezioni ai parametri standard che invece valevano per gli altri e che erano più rigidi.