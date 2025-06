Cos' è una supercella come si forma? Un temporale tra i più pericolosi al mondo

Le supercelle sono vere e proprie forze della natura, in grado di scatenare tempeste incredibilmente potenti e pericolose. La loro formazione, tipica delle grandi pianure americane, avviene quando condizioni meteorologiche specifiche si combinano, dando origine a fenomeni atmosferici di grande intensità. Ma cosa succede quando queste maestose colonne di aria instabile generano un temporale tra i più rischiosi al mondo? La risposta rivela un intreccio di eventi che possono cambiare rapidamente la nostra percezione del cielo.

La formazione di una supercella, con tutte le conseguenze del caso, è un fenomeno assai noto (e frequente) nella grandi pianure americane, dove è stato studiato per anni, se non decenni: appunto capita piuttosto spesso, e non è da meno la possibilità che dalle stesse supercelle possa scaturire un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Cos'è una supercella, come si forma? "Un temporale tra i più pericolosi al mondo"

Cos’è la supercella, un temporale che ruota come i cicloni: grandine e venti oltre i 100 chilometri orari - «Per capire che il temporale si sta configurando in questa pericolosa modalità — che possiamo chiamare la regina dei temporali ... Riporta corriere.it