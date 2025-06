Cos’è la limonata a cosce aperte che Chiara Ferragni ha bevuto a Napoli

La “limonata a cosce aperte”, una delle delizie più autentiche di Napoli, ha recentemente conquistato Chiara Ferragni durante la sua visita ai Quartieri Spagnoli. Questa bevanda rinfrescante e tradizionale, ammirata dal pubblico e ora anche dalla celebrità, rappresenta il cuore pulsante delle tradizioni partenopee. Ma cosa rende questa limonata così speciale? Scopriamo insieme i segreti di questa autentica meraviglia napoletana.

La "limonata a cosce aperte" è uno dei prodotti più tipici e amati di Napoli e nelle ultime ore ha conquistato anche Chiara Ferragni che ha trascorso una giornata in quella che non ha esitato a definire come una delle sue città preferite. L'imprenditrice digitale è stata immortalata mentre gustava questa specialità nei Quartieri Spagnoli, scatenando la curiosità del pubblico su cosa sia effettivamente questa preparazione tipica partenopea. Ideata dagli acquafrescai, la "limonata a cosce aperte" è una bevanda rinfrescante della tradizione napoletana, il cui nome evocativo è legato al modo in cui viene servita.

