Cos' è il Soleimani il missile che ha messo in crisi la difesa di Tel Aviv | cosa cambia nello scontro Iran-Israele

L’attacco di Qasem Soleimani e il nuovo missile iraniano hanno rivoluzionato lo scenario di sicurezza tra Iran e Israele. Mentre in passato Tel Aviv e Bat Yam erano state risparmiate, ora le minacce si fanno più concrete e imprevedibili. La guerra tra i due rivali si avvicina a un punto di svolta, segnando una nuova fase di tensione e instabilità nella regione. Come evolverà questa escalation?

I palazzi sventrati di Tel Aviv o Bat Yam non erano scontati. In questi ultimi anni la protezione della contraerea israeliana aveva quasi sempre risparmiato le principali città dello Stato ebraico dalle minacce dell'Asse della Resistenza. Nella guerra tra Israele e Iran, tuttavia, qualcosa è cambiato, grazie soprattutto ad un missile balistico di nuova generazione che l' Iran ha presentato.

Sirene a Tel Aviv per lancio di un missile dallo Yemen - Allarme a Tel Aviv e in altre aree di Israele a causa di un missile proveniente dallo Yemen. Le sirene hanno avvisato la popolazione di rifugiarsi, mentre l’IDF sta tentando di intercettare il colpo.

Di Bruno Di Gioacchino TEL AVIV. Il programma nucleare iraniano e le reiterate minacce rivolte da Teheran contro Israele non rappresentano episodi isolati né semplici manifestazioni di retorica aggressiva. Al contrario, si collocano all’interno di una strategia Vai su Facebook

Dopo il proditorio attacco di Israele della notte scorsa, rappresaglia iraniana su #TelAviv Giustizia è fatta! Anche se non hanno, purtroppo, fatto molti danni. Adesso c'è solo da aspettare e capire se #Israele ci condurrà alla terza guerra mondiale. #Israel_Enem Vai su X

