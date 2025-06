Cosa succede se ChatGPT diventa il nostro psicologo?

Ammettiamolo: è diventata una compagna affidabile, capace di semplificare e migliorare ogni aspetto della nostra routine. Che si tratti di un consiglio, di un aiuto pratico o di un supporto emotivo, l’intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di vivere e lavorare, rendendo le nostre giornate più efficienti e meno stressanti.

Ci aiuta quando abbiamo bisogno di un’idea per una ricetta, corregge le nostre mail, si assicura che quello che traduciamo sia giusto. L’ intelligenza artificiale, che ci piaccia o no, è entrata a far parte della nostra vita. E ci sa aiutare. È entrata nella nostra quotidianità, sono tante infatti le persone che ne fanno uso per diverse cose – proprio perché lo vedono come uno strumento di sostegno, per diverse attività. Ammettiamolo: è disponibile, non esprime giudizi (a meno che siano richiesti) ed è pronta a soddisfare ogni nostra richiesta. Ma siccome per alcune persone è arrivata addirittura a sostituire la figura dello psicologo, forse ci siamo spinti un po’ oltre. 🔗 Leggi su Amica.it