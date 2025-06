Cosa serve alla Sampdoria per salvarsi

Un centrocampista - mediano - e un difensore sono i giocatori che possono tenere la Sampdoria in Serie B. I blucerchiati hanno vinto 2-0 l`andata. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Serie B, cosa serve alla Sampdoria per non retrocedere ed evitare i playout: le combinazioni - La Serie B si avvicina alla sua resa dei conti, e la Sampdoria si trova in una posizione delicata. Per evitare la retrocessione e i playout, i blucerchiati devono affrontare una serie di sfide e combinazioni cruciali.

L’ennesima farsa del calcio italiano. ?Playout di Serie B nel caos: penalizzazioni post-campionato, verdetti riscritti, partite rimandate. La Sampdoria era retrocessa, ora potrebbe salvarsi. Il Brescia era salvo, ora rischia. Quando il campo non conta più null Vai su Facebook

#SerieB nel caos: #Brescia verso la retrocessione per irregolarità amministrative mentre la #Sampdoria può ancora salvarsi Vai su X

