Cosa gli è successo Mariano morto a 16 anni durante una festa | la terribile scoperta

Una festa tra amici si è trasformata in tragedia: Mariano Olla, un giovane di 16 anni di Cagliari, è stato trovato senza vita tra le onde di Sant’Elia. Un momento di gioia improvvisamente spezzato dalla tragica scoperta, mentre la polizia indaga sulle cause di questa drammatica perdita. La comunità si stringe nel dolore, cercando di capire cosa sia successo a questo ragazzo così prematuramente scomparso.

Un momento di gioia finito nel peggiore dei modi, con la morte di un ragazzo giovanissimo. E con la polizia che ora indaga per capire quanto accaduto a Mariano Olla, trovato senza vita nell'arenile tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata sul mare di Sant'Elia, sono ancora in corso. L'unica certezza è la morte di un ragazzino di 16 anni, Mariano Olla, originario di Cagliari, ma da qualche anno residente nell'hinterland, a Sestu. L'hanno ripescato sabato mattina, 14 giugno, all'alba i vigili del fuoco a dieci metri dalla riva, senza vita. L'allarme era stato dato da alcuni pescatori e dai primi bagnanti della spiaggetta accanto al parcheggio Cuore, quello utilizzato dai tifosi per le partite interne del Cagliari.

