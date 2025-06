Cortina aziende in fuga dai lavori per la nuova cabinovia | Uno sfregio ambientale Allarme gare deserte per le Olimpiadi 2026

Cortina, perla delle Dolomiti, si trova di fronte a una crisi: aziende in fuga dai lavori per la nuova cabinovia e gare deserte, segnale di un allarme ambientale e di un futuro incerto per le Olimpiadi 2026. La gara per l’affidamento dei lavori è andata deserta, lasciando il progetto sospeso. Tuttavia, il commissario Saldini assicura che si procederà con determinazione: il destino di Cortina e delle sue ambizioni olimpiche è ancora da scrivere.

Nessun offerente. È andata deserta la gara per l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova cabinovia Apollonio-Socrepes che dovrebbe sorgere a Cortina d’Ampezzo in vista dei prossimi Giochi olimpici invernali. Lo ha reso noto la stessa Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 (Simico), cercando di guardare avanti: il commissario e Ad Fabio Massimo Saldini, si fa sapere, «procederà nei prossimi giorni, in linea con quanto previsto dalla normativa, all’attivazione delle possibilità previste per l’affidamento dell’intervento così da garantire l’avanzamento dell’opera nei tempi programmati». 🔗 Leggi su Open.online

