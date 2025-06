Corso Josti e via Roma chiusi per tre mesi

Il centro di Mortara si prepara a un nuovo periodo di caos viario: da domani, corso Josti e via Roma resteranno chiusi al traffico per almeno tre mesi, a causa di interventi di rifacimento delle reti del gas. La mancanza di comunicazione preventiva ha già sollevato proteste tra residenti e commercianti, lasciando tutti senza alternative. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di pianificare e informare con anticipo.

Il centro di Mortara torna nel caos dal punto di vista della viabilità . Da domani e per almeno tre mesi saranno chiusi al traffico corso Josti e via Roma. La ragione, interventi di rifacimento delle reti del gas. Il vero problema è però che l’operazione non è stata anticipata a negozi, uffici, residenti. A confermarla è stata un’ordinanza della Polizia locale. Per il resto silenzio. Il primo tratto di via Roma era stato oggetto anni fa di interventi che ora vanno completati. Dopo verrà posato un tappeto di asfalto che, una volta assestato, sarà sostituito dalla pavimentazione nell’usuale porfido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corso Josti e via Roma chiusi per tre mesi

