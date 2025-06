Corso di canto corale a Santa Margherita | Mozart ' in italiano'

Immergiti nell'arte del canto corale a Santa Margherita Mozart, un'occasione unica per appassionati e neofiti di esplorare le meraviglie della musica insieme. Dal 18 al 28 agosto 2025, lasciati coinvolgere da un’esperienza musicale indimenticabile, tra parole e note, sotto la guida di esperti nel suggestivo scenario di Verona. Le iscrizioni si chiudono il 31 luglio 2025: non perdere questa opportunità di scoprire il potere del coro!

Corso di canto corale Musica e Parole dal 18 al 28 agosto 2025 Iscrizioni entro il 31 luglio 2025 Mozart : compositore « in italiano » Mozart a Verona nel 1769 É nell'ambito dei corsi internazionali estivi che l'UniversitĂ di Genova propone una sessione de canto corale, che si svolgerĂ a.

