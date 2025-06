Corsini | ‘Il voto seleziona non educa’

Nel suo pungente intervento, Cristiano Corsini smaschera la realtà oscura dietro il voto scolastico, denunciando come questo strumento si sia trasformato in un sistema di selezione anziché di crescita. La valutazione numerica, invece di motivare e guidare gli studenti, alimenta disuguaglianze e disaffezione, ostacolando l’apprendimento autentico. È giunto il momento di ripensare il nostro approccio, perché un sistema che seleziona non può educare davvero.

Cristiano Corsini, pedagogista e autore de La fabbrica dei voti, critica duramente il sistema scolastico basato sulla valutazione numerica. Il voto, da strumento educativo, si è trasformato in una pratica selettiva e demotivante che produce disaffezione verso lo studio e ostacola l’apprendimento autentico, alimentando disuguaglianze e logiche riproduttive La fabbrica dei numeri e la crisi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

“Senza voto non si studia e non si cresce?”, Cristiano Corsini e la “Fabbrica dei voti”: utilità o danno della valutazione per gli studenti? Molti chiedono una scuola che “non faccia paura, ma che faccia bene” - La valutazione scolastica è al centro di un acceso dibattito: rappresenta uno strumento essenziale per la crescita degli studenti o può diventare un ostacolo? Cristiano Corsini, nella sua opera “La fabbrica dei voti”, analizza criticamente il ruolo dei voti nella scuola, evidenziando i rischi di un sistema troppo focalizzato sul giudizio e chiedendo una riflessione su un percorso formativo più equo e migliore per gli studenti.

