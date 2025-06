Corriere dello Sport | Riparte la corsa all’esterno che porta gol

Il Napoli si prepara a rinforzare le sue corsie laterali, puntando su esterni più prolifici e capaci di segnare. Dopo il trionfo dello scorso campionato, la strategia della società è chiara: investire in giocatori che portino gol dai esterni, rafforzando così l’attacco e rendendo la squadra ancora più competitiva. La sfida è aperta: riuscirà il nuovo ciclo azzurro a ribadire la forza degli esterni? La risposta si prepara a essere scritta sul campo.

"> «Più gol dagli esterni». È uno dei mantra su cui si sta costruendo il Napoli della prossima stagione. Dopo l’ultimo campionato trionfale, le statistiche hanno suggerito a Conte e alla dirigenza azzurra la necessità di potenziare le corsie laterali con interpreti non solo creativi, ma anche prolifici sotto porta. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna è al lavoro per individuare profili capaci di aumentare l’imprevedibilità del reparto offensivo. Ndoye, Lookman, Chiesa e non solo: ecco l’agenda di Manna Tra le priorità assolute c’è Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna classe 2000, già seguito a gennaio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Riparte la corsa all’esterno che porta gol”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - porta - riparte

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

La Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Lazio, Sarri riparte da Tavares: terzino riscattato dopo una stagione a due facce; Arcipreti riparte dal Montone: L'obiettivo è arrivare ai playoff; Inter-Barcellona di Champions League risultato 4-3, impresa dei nerazzurri: gol decisivo di Frattesi ai supplementari, è finale.