Correa e la gaffe del giornalista | Angel? Non è mio fratello

Correa e la gaffe del giornalista Angel: un momento che ha fatto subito il giro dei social. Durante la conferenza stampa di presentazione, l’attenzione si è spostata su un curioso malinteso, quando il giornalista ha chiesto a Joaquin Correa come si sarebbe trovato ad affrontare Angel Correa al prossimo Mondiale per club, scambiando i due per fratelli. Una confusione che ha scatenato ilarità e commenti divertiti, dimostrando come anche nel calcio, gli equivoci siano sempre dietro l'angolo.

Milano, 15 giugno 2025 – Appena qualche giorno fa, Joaquin Correa si è trasferito dall 'Inter al Botafogo, in Brasile, ma la sua avventura con la nuova maglia non si può dire che sia iniziata nel migliore dei modi. Alla conferenza stampa di presentazione, infatti, al giocatore argentino è stato chiesto come si sentirà a dover affrontare Angel Correa al prossimo Mondiale per club, convinto che i due giocatori fossero fratelli. Alla domanda: “Come ti senti ad affrontare tuo fratello Angel?”, fatta dal cronista, l'ex Inter ha risposto semplicemente: “Non è mio fratello”, ma non è finita qua. Il giornalista in questione, infatti, ha ribattuto: “Ma non vi chiamate entrambi Correa?” e il giocatore ha chiuso, cercando di trattenere il sorriso, con un: “Si, ma non significa che tutti quelli che si chiamano così siano fratelli”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Correa e la gaffe del giornalista: “Angel? Non è mio fratello”

In questa notizia si parla di: correa - angel - fratello - gaffe

Correa e il fraintendimento nella conferenza stampa di presentazione con il Botafogo: «Angel dell’Atletico? Non è mio fratello» - Un'inaspettata gaffe ha caratterizzato la conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa al Botafogo, creando un momento di imbarazzo e confusione.

Gaffe di un giornalista durante la presentazione di Joaquín #Correa come nuovo giocatore del #Botafogo : - “Come sarà affrontare tuo fratello Angel nell’Atletico?” - “Non è mio fratello” - “Ma non vi chiamate entrambi Correa?” - “Sì, ma non è mio fratello” @ Vai su X

Joaquin Correa, ex di Inter e Lazio, è passato al Botafogo con cui giocherà il Mondiale per Club. Al ‘Tucu’ è stato chiesto come sarebbe stato sfidare il fratello che gioca nell’Atletico Madrid. Ma Joaquin e Angel Correa non sono fratelli. Vai su Facebook

Correa e la gaffe del giornalista: “Angel? Non è mio fratello”; Correa-Botafogo, gaffe Mondiale in conferenza: Non è mio fratello; Il giornalista fa una gaffe terribile con Correa, la risposta è gelida: Non è mio fratello.

Correa Botafogo, che gaffe nella conferenza stampa di presentazione: «Angel Correa dell’Atletico? No, non è mio fratello…» - La ricostruzione Durante la conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa al Botafogo, ... Riporta calcionews24.com