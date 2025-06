Correa e il fraintendimento nella conferenza stampa di presentazione con il Botafogo | Angel dell’Atletico? Non è mio fratello

Un'inaspettata gaffe ha caratterizzato la conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa al Botafogo, creando un momento di imbarazzo e confusione. L'ex talento dell’Inter, accolto con entusiasmo dai tifosi brasiliani, si è trovato coinvolto in un fraintendimento che ha fatto il giro dei social. Ma cosa è successo realmente? Scopriamo i dettagli di questa curiosa vicenda, che ha aggiunto un tocco di colore alla sua nuova avventura nel Brasile.

Nella notte italiana è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa, nuovo giocatore del Botafogo. La gaffe di un giornalista. Un po’ di imbarazzo nella conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa al Botafogo. Arrivato in Brasile a parametro zero dopo l’esperienza all’ Inter, il Tucu ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2027 per la gioia dei tanti tifosi del Fogao, che lo hanno accolto con gioia e trepidazione. Nella notte italiana, l’argentino ha incontrato i giornalisti rilasciando le sue prime dichiarazioni da giocatore bianconero. Una delle prime domande sottoposte alla sua attenzione è stata la seguente: «Joaquin Correa, come sarà affrontare tuo fratello Angel nel Mondiale, dato che gioca nell’Atletico?». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Correa e il fraintendimento nella conferenza stampa di presentazione con il Botafogo: «Angel dell’Atletico? Non è mio fratello»

In questa notizia si parla di: correa - conferenza - stampa - presentazione

L’avventura di Correa al Botafogo inizia bene: che gaffe in conferenza stampa Al Mondiale per Club il Botafogo, nuova squadra di Joaquin Correa, affronterà l’Atletico Madrid. In conferenza stampa un giornalista brasiliano ha chiesto al Tucu se fosse em Vai su Facebook

Correa-Botafogo, gaffe Mondiale in conferenza: Non è mio fratello; Botafogo, la presentazione di Correa diventa virale: Non tutti i Correa sono miei fratelli; Inter, il retroscena di Correa: Al Botafogo grazie a Luis Henrique.

Correa-Botafogo, gaffe Mondiale in conferenza: "Non è mio fratello" - Un momento di ilarità (e un pizzico di imbarazzo) ha segnato la conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa, nuovo acquisto del Botafogo, arrivato in Brasile a inizio giugno per rinforzare la ... Riporta tuttosport.com