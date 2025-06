Correa Botafogo che gaffe nella conferenza stampa di presentazione | Angel Correa dell’Atletico? No non è mio fratello…

Un momento imbarazzante ha scosso la conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa al Botafogo, quando l’attaccante argentino, appena approdato in Brasile, ha confuso Angel Correa dell’Atletico Madrid con suo fratello, dichiarando: «No, non è mio fratello…». Un episodio che ha suscitato curiosità e sorriso tra i presenti, ribadendo come anche i professionisti possano essere colti impreparati da piccoli equivoci. La vicenda rimane un esempio di umanità e spontaneità nel mondo del calcio.

Correa Botafogo, che gaffe nella conferenza stampa! «Angel Correa dell’Atletico? No, non è mio fratello.». La ricostruzione Durante la conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa al Botafogo, si è verificato un momento di imbarazzo. L’attaccante argentino, approdato in Brasile a parametro zero dopo la sua esperienza all’Inter, ha firmato un contratto fino al 31 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Correa Botafogo, che gaffe nella conferenza stampa di presentazione: «Angel Correa dell’Atletico? No, non è mio fratello…»

In questa notizia si parla di: correa - botafogo - conferenza - stampa

Inter, Correa a un passo dal Botafogo: accordo di massima - L’Inter si avvicina a un addio annunciato: Correa, già al centro di voci e trattative, è ormai a un passo dal Botafogo, con un accordo di massima in corso.

L’avventura di Correa al Botafogo inizia bene: che gaffe in conferenza stampa Al Mondiale per Club il Botafogo, nuova squadra di Joaquin Correa, affronterà l’Atletico Madrid. In conferenza stampa un giornalista brasiliano ha chiesto al Tucu se fosse em Vai su Facebook

Correa-Botafogo, gaffe Mondiale in conferenza: Non è mio fratello; Botafogo, la presentazione di Correa diventa virale: Non tutti i Correa sono miei fratelli; Inter, il retroscena di Correa: Al Botafogo grazie a Luis Henrique.

Correa-Botafogo, gaffe Mondiale in conferenza: "Non è mio fratello" - Un momento di ilarità (e un pizzico di imbarazzo) ha segnato la conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa, nuovo acquisto del Botafogo, arrivato in Brasile a inizio giugno per rinforzare la ... tuttosport.com scrive