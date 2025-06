Coppia vip rinnova promesse dopo 15 anni in un momento di dolcezza e commozione

Dopo quindici anni di amore, Ernst Knam e Alessandra Mion hanno rinnovato le loro promesse in un momento di dolcezza e commozione, circondati da familiari e amici più stretti. Un gesto che celebra la forza di un’unione duratura, tra emozioni autentiche e ricordi preziosi. La loro storia è un esempio di come l’amore possa crescere e consolidarsi nel tempo, ispirando tutti a credere nel valore delle promesse sincere e della vita insieme.

il rinnovo delle promesse di matrimonio di ernst knam e alessandra mion. In un momento che celebra l’amore duraturo, Ernst Knam, noto chef e maestro pasticcere, insieme alla moglie Alessandra Mion, ha scelto di rinnovare ufficialmente i propri impegni matrimoniali dopo quindici anni di vita condivisa. L’evento si è svolto in modo intimo e significativo, con la partecipazione di familiari e amici più stretti, condividendo poi il momento speciale attraverso i social media. Questa celebrazione rappresenta un esempio tangibile di come le coppie possano rafforzare il proprio legame nel tempo, mantenendo vivo il sentimento anche dopo molti anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Coppia vip rinnova promesse dopo 15 anni in un momento di dolcezza e commozione

In questa notizia si parla di: momento - promesse - anni - coppia

40 anni di amore Piergiorgio e Guglielmina, una coppia che ha scelto ogni giorno di camminare insieme, mano nella mano, con amore, complicità e tanta dolcezza. In questi giorni hanno festeggiato non solo un anniversario speciale, ma anche il compl Vai su Facebook

Ernst Knam, il 're del cioccolato' rinnova le promesse di matrimonio con la moglie Alessandra Mion: «Insieme d; Cosa ha indossato Alessandra Mion per il rinnovo delle promesse nuziali con Ernst Knam; Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sposi in Toscana: la coppia di Uomini e Donne e la festa nel borgo da sogno in affitto.

“Dopo 15 anni siamo ancora qui” l’amata coppia rinnova le promesse, commozione e dolcezza per i Vip - Ernst Knam e Alessandra Mion rinnovano le promesse nuziali dopo 15 anni di matrimonio, celebrando un amore duraturo e condividendo la gioia con amici e fami ... Segnala bigodino.it