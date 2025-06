Coppa del Mondo | Una vittoria per la Valtellina

una storica vittoria per la Valtellina, che si prepara a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza nel mondo dello sci alpino. Con l’assegnazione di una tappa di Coppa del Mondo, questa splendida regione si conferma come destinazione di primo piano, pronta ad accogliere atleti e appassionati da ogni angolo del pianeta. La Valtellina si affaccia ora a un futuro ricco di sfide e successi, mantenendo vivo il suo spirito vincente.

La Valtellina avrà la “sua“ gara di Coppa del Mondo di sci alpino anche nell’anno olimpico. Eh si perché è vero che la pista Stelvio è a Bormio e che quindi sarà sempre la Magnifica Terra ad ospitare l’evento ma è chiaro che, con questa operazione che coinvolte Livigno in primis ma poi anche tutta la Valtellina, l’evento sarà sempre più patrimonio di un’intera provincia. La FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, ha infatti ufficializzato che anche nel 2025 il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino includerà un appuntamento in provincia di Sondrio: Livigno, infatti, ospiterà il Super G nella giornata del 27 dicembre andando così a s sostiture, eccezionalmente, la tradizionale discesa libera di fine anno sulla Stelvio di Bormio, la meravigliosa pista che si sta rifacendo il “trucco“, diciamo così, per ospitare al meglio nel 2026 le prove di sci alpino maschili e le prove di sci alpinismo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it