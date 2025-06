Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo Taddeucci super a Setubal | è argento nella 10 km

Setubal si trasforma nel palcoscenico di un’altra impresa di Ginevra Taddeucci, protagonista della tappa di Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo. Con determinazione e talento, l’atleta azzurra conquista un brillante argento nella 10 km, confermando il suo status tra le migliori al mondo. Il suo risultato di 1:34’04 si aggiunge alla sua collezione di successi, alimentando la passione per questa disciplina affascinante e intensa.

Setubal, 15 giugno 2025 – Ginevra Taddeucci prosegue a mietere medaglie e lo fa anche a Setubal, in Portogallo, nella odierna tappa di Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo. L'Azzurra mette l'argento al collo nella sua 10 km dei successi personali. Il tempo al tocco della piastra è di 1:34'04. La gara è vinta dall'australiana Moesha Johnson (1:34'03). Terza è la francese Caroline Laure Jouisse (1:34'06).