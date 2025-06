Contromano in autostrada schianto terribile | una vittima e feriti

Una tranquilla mattina d’estate si è trasformata in un incubo sulla strada, quando un veicolo ha imboccato contromano l’autostrada del Brennero, causando uno schianto terribile. L’incidente, ancora sotto shock, ha provocato una vittima e diversi feriti, mentre le ambulanze e le autorità si affrettavano a gestire la scena. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere sempre massima attenzione alla guida.

In una tranquilla mattina d’estate, l’autostrada del Brennero si è svegliata con un episodio che nessuno avrebbe mai voluto vivere. All’altezza di Bolzano, un errore fatale ha trasformato un normale viaggio in un incubo inaspettato. Un veicolo, violando ogni aspettativa, si è immesso contromano sulla carreggiata, innescando una serie di eventi drammatici. >> Tragedia sulla provinciale, urla disperate e strada chiusa dopo lo schianto: ambulanze e squadre di vigili del fuoco sul posto L’impatto è stato devastante, lasciando dietro di sé una scia di dolore e di domande. Il chilometro 80 della A22 è diventato il teatro di un scontro frontale, un incontro distruttivo tra due vetture che ha spezzato una vita e ferito cinque persone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: contromano - autostrada - schianto - terribile

Guida per dieci chilometri contromano in autostrada: incidenti e feriti – VIDEO - Una folle corsa in autostrada: un uomo di 34 anni peruviano ha guidato contromano per 10 chilometri sulla Shin-Meishin Expressway in Giappone, causando un incidente con quattro veicoli e ferendo leggermente alcuni coinvolti.

Il video è inquietante: il pullman bianco procede veloce sulla corsia di destra. Ha davanti un tir, ma non frena e gli va addosso. Uno schianto che non sembra avere spiegazioni se non nel malfunzionamento dei freni o nel possibile malore dell'autista. Così il pu Vai su Facebook

Contromano di notte in autostrada, spaventoso incidente: una donna morta; Auto in contromano in autostrada provoca un maxi incidente: morto un uomo. A14 chiusa verso Ancona; Contromano in A14 a Pesaro: un morto e famiglia ferita.

Contromano in autostrada, lo schianto è tremendo: un morto e cinque feriti tra cui tre bambini - La corsia nord dell'autostrada A22 del Brennero è chiusa a causa di un incidente stradale tra due autovetture avvenuto al chilometro 80 sulla corsia sud tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud. Si legge su today.it