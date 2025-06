Contromano in autostrada lo schianto è tremendo | un morto e cinque feriti tra cui tre bambini

Un tragico incidente sull'autostrada A22 del Brennero ha sconvolto la provincia di Bolzano: un tamponamento frontale tra due auto, avvenuto in contromano, ha causato un grave schianto con un bilancio di un morto e cinque feriti, tra cui tre bambini. La corsia nord è stata chiusa per le operazioni di soccorso e ricostruzione. Una tragedia che ci ricorda quanto possa essere fragile la sicurezza sulle strade e l'importanza di rispettare le regole.

La corsia nord dell'autostrada A22 del Brennero è chiusa a causa di un incidente stradale tra due autovetture avvenuto al chilometro 80 sulla corsia sud tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud. Nell'incidente una persona è morta e altre cinque sono rimaste gravemente ferite. Tra i feriti.

Scontro frontale sulla A22 del Brennero per auto contromano: un morto e 5 feriti

Come scrive repubblica.it: Tra i feriti anche tre bambini di 14, 11 e 8 anni, tutti trasportati all'ospedale di Bolzano.