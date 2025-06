Controlli sulla movida da Ponte Milvio al Pigneto Sequestri anche durante il Roma Pride

Roma, città della movida per eccellenza, sta vivendo un’intensa attività di controlli da parte della polizia locale per garantire sicurezza e rispetto delle normative. Da Ponte Milvio a Pigneto, passando per Trastevere e i Parioli, sono stati sequestrati locali e sanzionati numerosi trasgressori. Nonostante le misure, la vivace atmosfera continua ad attrarre migliaia di giovani, dimostrando che la movida romana è viva e vibrante, ma sempre sotto l’occhio vigile delle autorità.

Numerosi interventi della polizia locale di Roma Capitale nei principali luoghi della movida. Da Trastevere ai Parioli, da Ponte Milvio al Pigneto, gli agenti hanno controllato 400 locali e comminato oltre 1300 multe per violazione del codice della strada. Maxi assembramento a Trastevere A. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Controlli sulla movida da Ponte Milvio al Pigneto. Sequestri anche durante il Roma Pride

In questa notizia si parla di: movida - ponte - milvio - pigneto

Ponte di Mezzo discoteca per una notte, evento storico nella movida pisana - Il 19 maggio, il Ponte di Mezzo di Pisa si è trasformato in una discoteca all'aperto per un evento storico: una notte unica nella movida pisana.

Controlli sulla movida da Ponte Milvio al Pigneto. Sequestri anche durante il Roma Pride; Roma Giubileo 2025, piano anti movida: stop agli alcolici dopo le 22 e presidi di polizia in piazza; Da Trastevere al Pigneto, piazze osservate speciali contro la malamovida.

Movida, controlli a tappeto Dal Pigneto a Trastevere: 29 arresti - dei servizi di controllo nelle altre zone della movida come a Trastevere, Ponte Milvio, Testaccio, Monti e Ostia. Scrive ilmessaggero.it