Controlli radar della velocità in Ticino | tutte le località dove saranno attivi dal 17 al 23 giugno

Se sei residente o viaggi spesso nel Ticino, è fondamentale conoscere le località dove saranno operativi i controlli radar della velocità dal 17 al 23 giugno 2025. La polizia cantonale ha infatti comunicato le postazioni mobili distribuite nei principali distretti, per garantire sicurezza e rispetto delle norme stradali. Rimani aggiornato per evitare sanzioni e guidare in modo responsabile, perché la prudenza sulla strada fa la differenza.

La polizia cantonale del Ticino ha comunicato l'elenco delle località in cui, dal 17 al 23 giugno 2025, saranno effettuati controlli della velocità tramite radar mobili. Le verifiche saranno distribuite nei principali distretti del cantone. Postazioni mobili nei sette distretti Distretto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Controlli radar della velocità in Ticino: tutte le località dove saranno attivi dal 17 al 23 giugno

In questa notizia si parla di: saranno - controlli - radar - velocità

Controlli su autostrade e statali palermitane: ecco dove saranno piazzati gli autovelox - A partire da oggi, mercoledì 14 maggio, e fino a domenica 18, la polizia stradale intensificherà i controlli su autostrade e strade statali della provincia di Palermo.

Controlli della velocità con i radar mobili in Ticino: i paesi interessati da lunedì Vai su X

Ecco la lista delle località in cui verranno installati, durante la prossima settimana, i controlli della velocità. Vai su Facebook

Controlli della velocità con i radar mobili in Ticino: i paesi interessati da lunedì; Controlli della velocità in Canton Ticino: ecco dove saranno posizionati i radar questa settimana; Radar sempre al lavoro, occhio in 7 distretti su 8.