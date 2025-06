Contro la malasanità Giuseppe Conte guida il corteo a Palermo | Basta scandali e inefficienze

Oggi a Palermo, un forte gesto di protesta ha attraversato le strade della città: un corteo pacifico ma determinato, promosso dal Movimento 5 Stelle e guidato da Giuseppe Conte, per chiedere una sanità pubblica accessibile e trasparente. Con uno striscione che inneggia a "Sanità x tutti" e richieste di stop a scandali e inefficienze, i cittadini si sono uniti in un movimento di speranza e cambiamento. La mobilitazione continua, perché il diritto alla salute non può più aspettare.

Un lungo corteo aperto da uno striscione con la scritta "Sanità x tutti" e la richiesta "basta scandali e inefficienze". A promuoverlo il Movimento 5 Stelle con in testa il leader Giuseppe Conte. Si è svolta oggi (domenica 15 giugno) la manifestazione con partenza dalla parte alta di corso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Contro la malasanità, Giuseppe Conte guida il corteo a Palermo: "Basta scandali e inefficienze"

