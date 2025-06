Contrasto all' abbandono dei rifiuti già 20 le sanzioni elevate dagli accertatori di Alea

Alea Ambiente, in collaborazione con il Comune di Forlì, intensifica i controlli contro l’abbandono dei rifiuti nel centro storico, applicando sanzioni più severe a partire dal 20 aprile 2024. Gli Agenti Accertatori, insieme alla Polizia Locale e alle Guardie Ambientali, rafforzano la lotta per un decoro urbano impeccabile, garantendo che il rispetto delle norme sia efficace e visibile. Un impegno concreto per una città più pulita e vivibile per tutti.

