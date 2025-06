Continuano i bombardamenti tra Iran e Israele La manager iraniana che vive in Italia | Il pericolo è raddoppiato ma la responsabilità è anche del regime iraniano

In un clima di crescente tensione tra Iran e Israele, le notizie di bombardamenti e pericoli si fanno sempre più allarmanti. La manager iraniana Shirin Abbasiasbagh, residente in Italia da due decenni, si trova a dover affrontare un senso di angoscia per la sua famiglia ancora nel suo Paese natale. La situazione si fa complessa e rischiosa, evidenziando come le responsabilità siano spesso attribuibili anche al regime iraniano. La sua storia ci ricorda quanto le contraddizioni possano toccare da vicino la vita di chi cerca di mantenere un equilibrio tra due mondi.

Scienziata iraniana, Shirin Abbasiasbagh vive in Italia da 20 anni dove lavora come manager. La sua famiglia vive in Iran e oggi è molto preoccupata di ciò che sta accadendo nel suo Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Continuano i bombardamenti tra Iran e Israele. La manager iraniana (che vive in Italia): «Il pericolo è raddoppiato, ma la responsabilità è anche del regime iraniano»

In questa notizia si parla di: vive - iran - manager - iraniana

Sadaf Baghbani, ferita durante una manifestazione in Iran, ora vive in Italia e racconta la sua storia a teatro con lo spettacolo Le mie tre sorelle - Sadaf Baghbani, una voce coraggiosa dall'Iran, trasforma il suo dolore in arte. Dopo essere stata colpita durante una manifestazione, ora vive in Italia e racconta la sua storia nel toccante spettacolo "Le mie tre sorelle".

Continuano i bombardamenti tra Iran e Israele. La manager iraniana (che vive in Italia): «Il pericolo è raddoppiato, ma la responsabilità è anche del regime iraniano; Iran: a Teheran svegli da 24 ore, sono tutti terrorizzati'; Vita Donna Libertà e Cibo, l’attivismo di Sheghi in piazza e in cucina.

Registe israeliana Sela e iraniana Bizargiti, 'vogliamo la pace' - Chiediamo la fine della violenza e la sicurezza e l'unità per tutti i popoli: israeliani, iraniani e palestinesi". Si legge su ansa.it