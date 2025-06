Conte | ‘governo dica se condanna l’attacco di Nethanyahu’

Nel cuore di un mondo complesso e in continua evoluzione, le parole di Netanyahu risuonano come un campanello d’allarme. Dalla Libia all’Afghanistan, le missioni di cambiamento hanno spesso portato a conseguenze disastrose, sollevando una domanda fondamentale: il governo italiano condanna l’attacco di Netanyahu? Una riflessione che invita a considerare con attenzione le implicazioni delle scelte internazionali, perché il futuro si costruisce anche sulla responsabilità di oggi.

''In tutti i paesi, dalla Libia all'Afghanistan all'Iraq, in cui siamo andati per cambiare i regimi, i risultati sono stati disastrosi''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it