Conte | governo condanni attacco a Iran

21.20 "Il governo non ci ha detto se condanna o no l'attacco all'Iran di Netanyahu a infrastrutture,non solo a vertici militari ma anche a vertici civili,a scienziati iraniani.In più,sta perseguendo, e lo ha detto chiaramente, un cambio di regime. E noi che facciamo? Lo scrive Netanyahu il diritto internazionale?" Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine di una manifestazione a Palermo. "ll 21 giugno a Roma noi ci saremo, perché siamo da sempre in prima linea per dire no al riarmo, no a una corsa all'escalation militare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it