Contarina Giuliano Pavanetto è il nuovo presidente

Contarina si prepara a una svolta con l’ingresso di Giuliano Pavanetto, nuovo presidente. Geometra di 73 anni, leghista e veterano della politica locale, Pavanetto porta con sé un bagaglio di competenze e una passione in pura sintonia con la missione dell’azienda. La sua nomina segna un passo importante verso una gestione più efficace e sostenibile del servizio di raccolta differenziata. Dimitri Coin ne sottolinea la scelta come un investimento di valore per il futuro.

Sarà Giuliano Pavanetto, geometra 73enne, leghista, ex sindaco di Morgano e per 15 anni presidente del consiglio di bacino Priula, il nuovo presidente di Contarina. Essendo in pensione svolgerà l'incarico a titolo gratuito. «Una persona di comprovata esperienza - sottolinea Dimitri Coin. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Contarina, Giuliano Pavanetto è il nuovo presidente

