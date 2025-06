Confagricoltura è solida e sempre al fianco delle imprese

Confagricoltura Piacenza si conferma pilastro solido e affidabile per le imprese agricole, dimostrando solidità e impegno nel sostenere il settore. Martedì 10 giugno, nell’intima sede del Palazzo dell’Agricoltura, si è svolta un’assemblea cruciale, simbolo di dialogo e collaborazione. «L’associazione ha i conti in ordine: ne dobbiamo andare orgogliosi, è un punto di partenza e...» per continuare a promuovere uno sviluppo agricolo sostenibile e innovativo.

Si è tenuta martedì 10 giugno l'Assemblea Generale di Confagricoltura Piacenza nella Sala Bertonazzi al Palazzo dell'Agricoltura. Un momento di confronto importante che si è svolto a porte chiuse. «L'associazione ha i conti in ordine: ne dobbiamo andare orgogliosi, è un punto di partenza e.

