Concorso straordinario 2020 idonei in ultima posizione per assunzioni dal 2025 Ma la loro graduatoria è ad esaurimento

Se sei tra gli idonei del concorso straordinario 2020 in ultima posizione, le novità introdotte dal decreto scuola n. 45/2025 potrebbero cambiare il tuo futuro lavorativo. La graduatoria 232 ad esaurimento apre nuove opportunità di assunzione a partire dal 2025, ma anche sfide e incognite da affrontare. Scopri nel dettaglio cosa prevede la normativa e quali sono le prossime tappe per concretizzare il tuo sogno di diventare docente.

Il decreto scuola n. 452025 convertito nella legge n. 79 del 5 giugno 2025, presenta alcune novità nelle procedure per le immissioni in ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - straordinario - idonei - ultima

Concorso straordinario IRC infanzia e primaria: graduatorie di merito approvate [Decreto] - Grande notizia per gli insegnanti di religione cattolica! Con l’approvazione delle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario IRC infanzia e primaria nelle Marche, si apre una nuova opportunità per entrare nel mondo della scuola.

“Vorrei ricordare che, secondo quanto disposto dal precedente governo con un ministro in quota Pd, tutti gli idonei avrebbero dovuto rifare il concorso. Noi invece li abbiamo salvati e abbiamo avviato un percorso per loro dopo una non facile interlocuzione co Vai su Facebook

Concorso straordinario 2020, idonei in ultima posizione per assunzioni dal 2025. Ma la loro graduatoria è ad esaurimento; Assunzione idonei concorsi PNRR e elenchi regionali per gli idonei dei concorsi ordinari banditi dal 2020: il provvedimento è in Gazzetta Ufficiale; Immissioni in ruolo docenti 2025/26: ecco da quali GRADUATORIE, ordine e percentuale nella scuola secondaria.

Vincitori e idonei del concorso PNRR1: quando saranno assunti? quanti? Come conseguire l’abilitazione - Vincitori e idonei del concorso PNRR1 bandito con DDG n. Lo riporta orizzontescuola.it