Concorso Estar è protesta Gli esclusi verso il ricorso

Nel caos del concorso ESTAR 232, gli esclusi si mobilitano per denunciare irregolarità e minacciare ricorsi giudiziari. Con oltre 2.500 iscritti e solo 138 ammessi agli orali, la tensione esplode ad Arezzo Fiere, sollevando dubbi sulla trasparenza delle procedure. La FP Cgil Area Vasta esprime preoccupazione, sottolineando una gestione fallimentare di un passaggio cruciale per tanti aspiranti. La vicenda evidenzia quanto sia urgente fare chiarezza e garantire equità nel percorso di selezione.

di Angela Baldi AREZZO Denunciano irregolarità e minacciano di fare ricorso all'autorità giudiziaria. Sono alcuni partecipanti del Concorso regionale per amministrativi Estar che si è svolto il 30 maggio ad Arezzo Fiere. Quello a cui si sono iscritti in 2.500 ma solo 138 sono stati ammessi agli orali. La Fp Cgil Area Vasta si era detta nei giorni scorsi: "preoccupata, una modalità fallimentare di gestione di appuntamenti fondamentali come i concorsi pubblici che viene trasformata in lotteria". "E' anomalo l'esito parziale del concorso Estar – commenta la Fp Cgil dell'area vasta Toscana sud est.

