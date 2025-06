concorso estar botta e risposta con la cigl e i candidati pensano al ricorso

Il Concorso regionale Estar ad Arezzo sta scatenando tensioni tra candidati e sindacati, alimentate da irregolarità e minacce di ricorso. Con 2.500 iscritti e soli 138 ammessi, la delusione si trasforma in polemiche che rischiano di far esplodere un contenzioso giudiziario. La FP Cgil Area Vasta ha già espresso preoccupazione sulla gestione dell’evento, ma ora la questione diventa un caso nazionale. È emergenza trasparenza e correttezza nel pubblico impiego?

Arezzo, 15 giugno 2025 – Parlano di irregolarità e minacciano di fare ricorso all'autorità giudiziaria. Sono alcuni partecipanti del Concorso regionale per amministrativi Estar c he si è svolto il 30 maggio ad Arezzo Fiere. Quello a cui si sono iscritti in 2.500 ma solo 138 sono stati ammessi agli orali. La Fp Cgil Area Vasta si era detta nei giorni scorsi: "preoccupata, una modalità fallimentare di gestione di appuntamenti fondamentali come i concorsi pubblici che viene trasformata in lotteria". "E' anomalo l'esito parziale del concorso Estar – commenta la Fp Cgil dell'area vasta Toscana sud est.