Concorso docenti PNRR2 avviso convocazione prova orale candidati ammessi dopo prova suppletiva del 12 giugno

Sei un aspirante docente in attesa di conoscere il tuo destino nel concorso PNRR2? L'USR Sicilia ha appena pubblicato l’avviso di convocazione alla prova orale per tutti i candidati ammessi dopo le prove suppletive del 12 giugno. È il momento di prepararsi al meglio, perché questa tappa è cruciale per il vostro percorso professionale. Scopriamo insieme i dettagli e come affrontare con successo questa importante occasione.

L'USR Sicilia ha pubblicato l'avviso di convocazione alla prova orale per i candidati ammessi a seguito dello svolgimento delle prove suppletive.

