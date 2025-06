Concerto d' estate a Momo

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con il concerto della banda musicale di Momo! Domenica 22 giugno alle ore 21, la piazzetta Don Minzoni si trasformerà in un palcoscenico vibrante di musica live, offrendo un’energia moderna e coinvolgente. Un’occasione irrinunciabile per tutta la comunità, con ingresso gratuito e la possibilità di spostarsi al teatro comunale in caso di maltempo. Non mancare!

